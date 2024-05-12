У Міноборони пояснили, чому відкривають центри рекрутингу і які найпопулярніші вакансії

В Україні триває рекрутингова кампанія. У Міністерстві оборони пояснили, навіщо відкривають відповідні центри, а також назвали найпопулярніші вакансії.

Рустем Умєров відповів на важливі питання щодо рекрутингу. Також міністр наголосив, що, перш за все, служити – це честь, ми служимо своїй країні й боронимо її, передає 24 Канал.

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"Ми відкриваємось і даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити своїй країні"

Посадовець зазначив, що новий закон про мобілізацію ухвалили, щоб він був справедливий, і щоб всі чітко знали, які є права та обов'язки.

"Ми хотіли відкрити ще більш цивільний підхід – не всі просто люди сприймають мобілізацію як служіння нації. Тому ми хочемо змінити цю парадигму і тому відкрили напрям який називається "рекрутинг", – заявив Умєров.

Міністр оборони зауважив, що вже відкрито понад 18 рекрутингових центрів і будуть відкривати ще по областях.

Також посадовець зауважив, що 6 місяців тому дивилися, які посади є, де люди можуть мати вибір. Усі ці посади віддали компаніям, які займаються HR або людським капіталом, щоб вони разом з оборонним відомством управляли цим процесом більш професійно.

На сьогодні водії-механіки, люди, які хочуть використовувати дрони, більш такі цивільні посади всі дуже великий попит мають. Є напрям фізичного рекрутингу, є онлайн посади відкриті. Тобто ми відкриваємось і даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити своїй країні,

– підкреслив Рустем Умєров.

Додав, що це як приходити на роботу, обирати професію, проходити всі співбесіди й отримували посаду, яка буде працювати на користь держави.

До речі, Сухопутні війська створили свій рекрутинговий центр. Набирають, зокрема, фахівців з БпЛА.