Безробітним пропонуватимуть вакансії у війську через центри зайнятості

Вакансії від військових частин розміщуватимуть і в центрах зайнятості, де з ними зможуть ознайомитися безробітні. Таку ініціативу в Україні впроваджують в рамках вдосконалення системи рекрутингу до лав ЗСУ.

У Міноборони зазначили, що тепер вакансії, які військові частини розміщують на платформі robota.ua, публікують на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості.

Дивіться також Найбільше людей потрібно не в бойові підрозділи: Кім спростував міфи про мобілізацію

У центрах зайнятості будуть військові вакансії

Відповідний документ про співпрацю підписали заступниця глави Міноборони Наталія Калмикова, Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк та директор з інновацій robota.ua Сергій Лозко. В МОУ переконані, що така співпраця дозволить зробити рекрутинг більш ефективним.

Ми продовжуємо розвивати проєкт рекрутингу до Сил оборони України. За два місяці його реалізації маємо понад 40 тисяч відгуків від громадян на вакансії, які пропонуються на чотирьох партнерських платформах,

– сказала представниця МОУ.

Вона повідомила, що на наступному етапі співпраці ці вакансії пропонуватимуть безробітним людям в кожному регіоні України.

У міністерстві зазначили, що вакансії пропонуватимуть безробітним громадянам в усіх областях, де працюють 535 територіальних центрів зайнятості. Передусім це стосується небойових посад для служби в тилу.

Яких спеціальностей Міноборони потребує найбільше

В Міноборони роз'яснили, що в першу чергу це стосується небойових спеціальностей, які мають забезпечити повноцінне функціонування та підтримку в тилу. Проте надалі служба зайнятості почне залучати до війська кандидатів на спеціальності під замовлення Сил оборони.

Нагадаємо, раніше Міноборони запустило програму рекрутингу до ЗСУ, завдяки якій кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити.