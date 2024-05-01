Міноборони не планує зупинятися: в Ужгороді відкрився рекрутинговий центр

Закарпаття отримало новий центр рекрутингу української армії. Жителі регіону та Ужгорода загалом мають доступ до сотень вакансій у військових підрозділах.

Власне, з 1 травня в Ужгороді запрацював новий Центр рекрутингу української армії, який надає інформацію про службу в ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Про це написала Наталія Калмикова, заступниця міністра оборони України.

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Рекрутинг без повісток тепер на Закарпатті

За словами посадовиці, центри рекрутингу не роздають повістки, а надають повну інформацію про можливості служби. Калмикова наголосила, що новий центр в Ужгороді – це місце, де можна дізнатися про вакансії та умови служби.

Шукаєте більше можливостей? Наша загальноукраїнська база вакансій має понад 10 тисяч вакансій в силах оборони України по всій державі,

– йдеться у повідомленні.

Це вже дев'ятнадцятий центр, відкритий в Україні, і плани Міноборони передбачають подальше розширення географії рекрутингових центрів, що дозволить залучити ще більше охочих вступити до лав захисників країни.

Новий центр рекрутингу на Закарпатті / Фото зі соцмереж заступниці голови Міноборони

Новий рекрутинговий центр розташований у центрі Ужгорода, на площі Поштовій, 3. Час роботи – з понеділка до четверга з 9:00 до 16:00, у п'ятницю – до 13:00.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство оборони України, держава планує активний розвиток мережі рекрутингових центрів по всій території нашої країни.

До середини червня мають на меті відкриття близько 30 таких центрів. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін уточнював, що відповідні офіси уже на повну потужність функціонують у Дніпропетровській та Полтавській областях, а також у Києві й Львові.

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