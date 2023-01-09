Ректор Почаївської семінарії УПЦ МП заплатить штраф за розпалювання ворожнечі

Священник Йов Смакоуз з анонімного акаунта поширив допис російською. Зміст публікації невідомий, але лінгвістична експертиза встановила, що він розпалював релігійну ворожнечу.

За публікацію Смакоуз, який з 2018 року є ректором Почаївської семінарії УПЦ МП, отримав 8,5 тисяч гривень штрафу. Підозру за розпалювання релігійної ворожнечі священникові вручили торік у грудні.

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Архієпископ у листопаді 2019 року зареєстрував акаунт у фейсбук під псевдонімом. Смакоуз вирішив не чинити опір слідству, тому уклав угоду про винуватість. Це пом'якшило покарання.

Додатковий штраф

Засідання у справі Смакоуза відбулося 4 січня. У вироку Кременецького райсуду мовиться, що священник також повинен заплатити 9 тисяч гривень за проведені експертизи. Наразі вирок не набрав чинності. Відтак його можна оскаржити в апеляційному суді.

Відомо, що Смакоузу 58 років. Він народився в Почаєві Тернопільської області. Священник тривалий час він очолював парафії УПЦ МП в Канаді.

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