Кличко розповів, коли запустять рух потягів оновленою "синьою" гілкою метро

Рух потягів оновленою "синьою" гілкою київського метро планують запустити вже восени. Наразі у столичній підземці відповідні роботи тривають.

За даними фахівців, норми будівництва були порушені через достатьньо складні ґрунти. Про особливості ремонту метрополітену розповів мер Києва Віталій Кличко в етері одного з українських телеканалів.

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Коли запустять рух "синьою" гілкою

Наразі у підземці тривають ремонтні роботі і спеціалисти вже зняли великий пласт ґрунту та дійшли до тунелю.

Фахівці вже безпосередньо можуть побачити ті речі, які були, зроблені помилки, що стосується гідроізоляції, що стосується укріплення ґрунтів. Зараз роботи тривають там цілодобово, і я переконаний, що на початку осені ми вже зможемо запустити рух поїздів,

– пояснив Кличко.

За словами мера столиці, спочатку будуть зроблені технічні випробування, і після цього вже буде знов відновлений рух поїздів.

Я сподіваюся, вже буде знов відновлений рух поїздів цієї гілкової метро, яка вже буде зроблена якісно. Я кажу про цей проміжник між станцією Деміївська та Лебідська,

– додав очільник столиці.

Днями також на сайті Київської міської ради з'явилася петиція, у якій пропонують встановити захисні екрани в метро. Як аргумент такої потреби наводять падіння двох людей на колії у метро, яке відбулося кілька днів до цього.

