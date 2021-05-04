Гранчак, "Кролики" та кадр з Нікуліним: Ренат Кузьмін презентував пісню до 9 травня – відео

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ренат Кузьмін представив пісню до 9 травня. Уривок з неоднозначного кліпу на неї парламентар представив на своїй сторінці у фейсбуці. Деякі кадри – дивують.

Пісня, звісно, звучить російською мовою. Відеоряд триває 43 секунди.

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У кліпі – фото Кузьміна з Качним та "Кроликами"

На перших же кадрах колишній заступник генпрокурора демонструє присвяту "76-ій річниці великої перемоги" та зауважує, що "ніхто не забутий – ніщо не забуто".

Після слів "пам'ять безсмертна" у відео демонструють порожній гранчак на військовій формі Червоної армії. Поруч – досить неочікуване фото. На світлині зображений сам Кузьмін, ще один нардеп від ОПЗЖ Олександр Качний та… гумористичний дует "Кролики".

Кузьмін каже, що "подвиг дідів хочуть знищити"

Дует "Кролики" відвідував тимчасово окупований Крим . Також артисти проживають та гастролюють в Росії.

У своїй пісні Кузьмін повідомляє, що близько 6 мільйонів українців воювали у лавах Червоної армії. Нардеп закидає, що, мовляв, "сьогодні їх називають окупантами". Кадром з фільму, на якому зображений актор Юрій Нікулін, проілюстрували фразу: "Пам'ять про подвиг наших дідів хочуть знищити".

Пам'ять – так пам'ять. Ще подивимося, хто кого. Діди перемогли і нам заповідали,

– написав Кузьмін у дописі до свого дивного відео.

Дивіться нове скандальне відео від Рената Кузьміна:

Раніше Кузьмін на роялі грав "Мурку"

Цікаво, що це вже не перша спроба політика реалізувати себе у музичній сфері. У 2011 році тодішній заступник генпрокурора заграв на роялі "Мурку" під аплодисменти тодішньої "політичної еліти".

Дивіться відео виконання "Мурки":