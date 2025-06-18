Рештки однієї людини можуть бути в різних пакунках, – Клименко про передачу жертв

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про складнощі з ідентифікацією тіл загиблих воїнів. Він повідомив, що кожен пакет може містити не одне тіло.

Про це він заявив під час ефіру національного телемарафону 18 червня, інформує 24 Канал.

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Репатріації загиблих

Клименко розповів, що кожен пакет містить частини тіл однієї, двох або трьох осіб.

Більше того, ми почали виявляти під час проведення експертизи тіла однієї й тієї ж людини в кількох таких пакунках або в різних репатріаціях,

– сказав очільник МВС.

Тобто, як він зазначив, "наскільки філігранна робота має бути наших спеціалістів, щоб відділити і сказати, що ворог намагається все зробити, щоб ускладнити нам роботу, затягнути час або звинуватити, що ми щось не хочемо робити".

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Нагадаємо, що 15 червня відбулося продовження репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.