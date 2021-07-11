Простому білоруському хлопцю "не слабо", – репер Серьога пообіймався з Лукашенком
Джерело:телеграм-канал "Пул Первого"
Білоруський репер Серьога на концерті та святі Купали вирішив "підлизатися" до Олександра Лукашенка. Він зі сцени заявив, що хоче потиснути йому руку та побіг обійматися з диктатором.
Як Серьога обіймався з диктатором
Репер сказав, що у нього найсильніше рукостискання у шоу-бізнесі. Водночас, за даними "вільної преси", самопроголошений президент нібито найсильніше тисне руку у Центральній Європі.
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Тому Серьога "не зміг піти зі сцени" не переконавшись у цьому. До речі, спершу виконавець не назвав імені володаря титулу "найсильнішого рукостискання". Він лише сказав, що ця людина сидить у залі. Водночас Лукашенко, очевидно, зрозумів, що мовиться про нього, бо вже почав усміхатися.
Лукашенко радіє увазі Серьоги / Скриншот
Йду до вас без краватки, розумію, що це не етично, але ж Гордону можна було. А мені простому білоруському хлопцю не слабо,
– сказав Серьога.
Він спустився по східцях до глядачів, а Лукашенко вийшов на зустріч з простягненою рукою. Під час рукостискання диктатор та репер обійнялися.
Серьога потиснув руку Лукашенку / Фото "Белта"
"Брешуть! Не лише у центральній, але й у східній та західній теж (найсильніше рукостискання у Лукашенка – 24 канал)", – відреагував Серьога.
Після того чоловіки знову обійнялися та про щось пошепотілися. Лукашенко увесь час стояв дуже задоволений – з усмішкою від вуха до вуха.
Серьога біжить обійматися з Лукашенком: відео
Що відомо про Серьогу
- Справжнє ім'я 44-річного білоруського виконавця – Сергій Пархоменко. Він став популярним після пісні "Чорний бумер".
- В Україні ж основна слава до репера прийшла після участі в пісенному шоу "Х-фактор". Серьога був суддею впродовж 3 сезонів.
- В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, Серьога казав, що Лукашенко оберігає у Білорусі баланс. Крім того, він заявив, що в країні нібито є прихильники диктатора, але на вулиці з протестами вони не виходять. Водночас у побиття народу силовиками виконавець не вірить. Мовляв, це не факти й не аргументи.
- Водночас на питання журналіста про те, що буде з Білоруссю, Серьога відповів, що його батьківщина – не центр світу. Краще слідкувати за подіями у США, Китаї та Росії.