"Навіть у команді Трампа не всі вірять в його перемогу": політолог зауважив цікаву деталь

Кандидат у президенти США Дональд Трамп перебуває у позиції того, хто реагує. Він шалено пасе задніх, що було навіть видно під час теледебатів між претендентами у віцепрезиденти.

Зокрема, Джей Ді Венс у багатьох питаннях суперечив Трампу. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що політик може готуватися до наступних виборів у 2028 році.

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Про що свідчить поведінка Венса на теледебатах

За словами політолога, надзвичайно показовими були теледебати між кандидатами у віцепрезиденти Тімом Волзом від Демократичної партії та Джей Ді Венсом від Республіканської. Та не в частині хто й кого переможе. Був лише один індикатор, і він спрацював – як поводитиметься Венс.

Існувало 2 можливих сценарії:

або Республіканська партія вірить в перемогу Трампа, а Венс всіма можливими способами вкладається у неї. Йому важливо підтримати Трампа, щоб отримати подальший трамплін у політичну кар'єру. Якщо ні – програють усі;

або Венс почне дистанціюватися, що вказуватиме на перехід до наступного електорального циклу. Коли ситуація для республіканців буде не дуже хорошою й вони готуватимуть "запасні шлюпки".

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Проте Венс поводився доволі стримано й у багатьох заявах навіть суперечив Трампу. Він позиціював себе не як потенційний віцепрезидент, а як вже ледве не опонент ідеології Трампа всередині Республіканської партії та кандидат на майбутні вибори президента США у 2028 році.

"Це говорить про те, що всередині самої команди далеко не всі вірять та готові стовідсотково вкладатися в перемогу Трампа. Після цього виходить Трамп та каже, мовляв, "не буду балотуватися, а наступних виборів може взагалі не бути". Це внутрішня кулуарна партійна боротьба <...> А це один з ключових індикаторів, що кандидат може програти, якщо всередині команди коливаються та не вірять в його перемогу", – зауважив Олег Саакян.