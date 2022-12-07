Республіканці-трампісти хочуть влаштувати масштабний аудит допомоги США для України, – WP

Основні республіканці підтримують аудит допомоги США Україні. Відповідну резолюцію раніше запропонувала разом з однодумцями прихильниця експрезидента Трампа та конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.

Така підтримка законопроєкту республіканцями стала "найпереконливішим сигналом", що адміністрація Джо Байдена зіткнеться з суворішим контролем, зазначили у The Washington Post.

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Республіканці підтримують аудит допомоги нашій державі від США

У виданні зазначили, що раніше Комітет із закордонних справ Палати представників відхилив резолюцію про аудит. Члени Демократичної партії, які ще контролюють Комітет, переконані, що запровадження аудиту викликає ризик надіслати Україні меседж про те, що США "підтримують війну".

Однак, республіканці відкинули цей аргумент та підтримали резолюцію Тейлор Грін. Головний республіканець Комітету – конгресмен Майкл МакКоул заявив, що адміністрація президента США повинна підготуватися до "відповідальності та підзвітності".

WP пише, що Тейлор-Грін "швидко перетворилася з маргінального члена Палати представників на впливового партійного посередника". Через це резолюцію можуть схвалити вже на початку 2023 року, коли збереться оновлена на виборах у листопаді Палата представників. До речі, більшість у ній отримали саме республіканці.

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Про що йдеться в резолюції Тейлор-Грін

У документі міститься вимога до виконавчої влади упродовж 14 днів від прийняття резолюції передавати у Конгрес всі документи, пов'язані з допомогою США Україні.

Деякі члени Республіканської партії, які продовжують підтримувати допомогу Україні, заявили, що готові проголосувати за резолюцію, оскільки вона начебто не позбавляє Україну ні поточного, ні майбутнього фінансування.

Натомість Тейлон Грін підкреслила, що знову винесе свою резолюцію на наступному Конгресі, коли республіканці вже отримають більшість.

Йдеться про аудит військової, фінансової та цивільної допомоги США Україні за весь період президентства Байдена.