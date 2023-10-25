У ЗСУ відреагували на роботу ресторану "Кухмейстер" під час комендантської години
Джерело:Сухопутні війська
Один із ресторанів Києва працював під час комендантської години, попри те, що під час воєнного стану це заборонено. У ЗСУ знали про це та пояснили, чому так сталося.
Телеграм-канали поширювали інформацію про роботу ресторану "Кухмейстер" у Києві під час комендантської години. У Збройних Силах подякували громадянам за пильність.
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Пояснення від ЗСУ
Ресторан, про який мовиться, розташований у столиці за адресою вулиця Єлизавети Чевдар, 36. У ЗСУ розповіли, що він дійсно працював під час комендантської години. Це пов’язано зі зніманням художнього фільму.
Усі необхідні дозволи на проведення цього заходу організаторами знімання було отримано. Усі відповідні служби були проінформовані,
– зазначили в повідомленні.
Крім цього, на вхідних дверях закладу була розміщена інформація про знімання фільму під час дії комендантської години.
В Україну хочуть посилити відповідальність за порушення комендантської години
- Голова МВС Ігор Клименко запропонував посилити адміністративне покарання за порушення комендантської години. Він розповів деталі законопроєкту, який вже підготовлений.
- Законопроєкт стосується обмежень роботи закладів та контролю за їхньою діяльністю в ті часові режими, які встановило військове командування або військове керівництво. Документ пропонує внести зміни до Адміністративного кодексу щодо відповідальності власників суб'єктів господарювання (ресторанів, кафе тощо) та фізичних осіб-підприємців за роботу таких закладів у комендантську годину.
- Як пояснив голова МВС, законопроєкт пропонує штрафували власників та ФОП за роботу закладів у заборонений час. Він наголосив, що мовиться саме про адміністративне покарання. Документ передбачає штраф у розмірі 34 170 гривень за перше порушення. Якщо порушення повторюватимуться протягом одного року, то тоді розмір штрафу складатиме 340 680 гривень.