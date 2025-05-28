Які умови висуває Путін для припинення війни в Україні: перелік опублікувало Reuters

Джерела, близькі до Кремля, розповіли журналістам, які умови висуває Росія для припинення війни в Україні. Серед цього нерозширення НАТО на схід, "захист російськомовних в Україні" та позаблоковий статус України.

Росія намагатиметься продемонструвати, що цей варіант угоди є єдиним виходом з війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які умови миру висуває Росія

"Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну", – сказало журналістам джерело, близьке до Кремля.

Росія вимагатиме офіційного виключення членства України в НАТО, а також нерозширення Альянсу на схід. А це означає, що членство у блоці не повинні отримати також Молдова, Грузія та інші пострадянські республіки.

Путін прагне, щоб Україна прийняла нейтральний статус – стала позаблоковою країною.

Також зазначається, що Москва хоче скасування деяких західних санкцій та розмороження російських активів.

Це ще не все. У Кремлі жадають ще й "захисту російськомовних громадян України".

Одне з джерел повідомило, що якщо Путін зрозуміє, що його пропозицію не приймуть, то він намагатиметься показати українцям та європейцям, що "завтра мир буде ще болючішим". Демонструвати він буде це військовим тиском на Україну, очікуючи на якісь перемоги.

Друге джерело зазначило, що Путін не лише у риториці, а й справді не схильний ні до яких територіальних компромісів.

У Києві неодноразово заявляли, що Росія не має права вето на прагнення України вступити до НАТО. Українська сторона хоче міцних гарантій безпеки від Заходу, які б унеможливили нове вторгнення Росії.

У НАТО також заявляли, що не скасовуватимуть свою політику "відкритих дверей" лише тому, що так хоче Росія.

Нагадаємо, спецпредставник США в Україні Кіт Келлог заявив, що мирний план США по Україні з 22 пунктів не подобається ані Україні, ані Росії.

Він заявив, що США отримали від України перелік умов для досягнення миру. Тепер черга за Росією – країна-агресор має надіслати свій меморандум. Тоді США зіставлять обидва документи та проведуть ще одну зустріч.