Не факт, що це меседж Путіна: політтехнолог оцінив заяви джерел з Кремля у світових ЗМІ

Reuters передає, що Путін задумується над фінансуванням війни, оскільки йому бракує грошей. Утім ці заяви, ймовірно, були злиті не на прохання диктатора.

Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу зазначив, що у виданні Reuters є певні нюанси. Вони не публікують таку інформацію без підстав і завжди посилаються на джерела в Кремлі. 23 січня вони опублікували кілька новин, одна з яких стосується того, що Путін стурбований станом економіки.

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Також повідомляється, що Путін вважає, що цілі СВО виконані, і все це з посиланням на п'ять джерел.

Меседж через світові ЗМІ

"Я читаю ці новини постійно і вже розумію, що коли Reuters посилається на чотири або п'ять джерел одночасно, це завжди цілеспрямований витік із Кремля. Причому не факт, що це робиться за проханням Путіна. Не факт, що цю інформацію передає найближче оточення Путіна. Кремль великий, і коли вони хочуть передати меседж Путіну через західну пресу, це робиться таким хитрим способом", – пояснив Михайло Шейтельман.

Чому ці заяви зараз

Михайло Шейтельман додав, що новини з Reuters явно пов'язані з ультиматумом Трампа. Кореспондент у Москві отримує інформацію від одних і тих самих людей щоразу.

Це абсолютно пов'язані події. Ультиматум Трампа – потрібно щось відповісти. У Кремлі є розкол, я в цьому абсолютно впевнений, щодо того, як відповідати на ультиматум Трампа. Трамп сказав: лише два варіанти – або хороший, або поганий,

– сказав Михайло Шейтельман.

Він додав, що є частина кремлівців, які пропонують вибрати хороший варіант, і є ті, хто каже: "Давайте поганий", тобто продовжувати війну. Саме з ними і спілкується Reuters.