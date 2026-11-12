Громади можуть бути на межі банкрутства: в АМУ пояснили, чому важливо зберегти реверсну дотацію

У проєкті Державного бюджету на 2027 рік Верховна Рада підтримала поправки щодо збереження 64% податку на доходи фізичних осіб у бюджетах громад і коштів реверсної дотації. В Асоціації міст України сподіваються, що уряд врахує позицію народних депутатів під час підготовки документа до другого читання.

Про це розповіла радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан в інтервʼю "Комерсант Український". Вона пояснила, чому вилучення реверсної дотації може створити серйозні фінансові проблеми для громад, зокрема тих, де через російські обстріли зруйновані підприємства.

Чому громади просять залишити кошти реверсної дотації

Реверсна дотація – це кошти, які держава забирає з бюджетів фінансово спроможних громад і спрямовує до державного бюджету, щоб підтримати громади з меншими доходами. За словами Оксани Продан, такий механізм передбачає вилучення частини коштів у тих, які самостійно заробляють і не потребують базової дотації.

Вона звернула увагу на особливість розрахунку реверсної дотації: його здійснюють за результатами попереднього року. Тобто обсяг коштів, які вилучатимуть у громад у 2027 році, визначатимуть з урахуванням показників 2026 року.

Однак варто зважати на те, що через російські обстріли в Україні зруйнована значна кількість великих підприємств.

Після того, як в Україні за останні місяці зруйновано таку велику кількість великого бізнесу, всі ці підприємства не платитимуть податки. Але розрахунок реверсу буде здійснюватися, начебто вони там є,

– пояснила вона.

За словами радниці голови Асоціації міст України, через це громади можуть опинитися в ситуації, коли обсяг коштів, який у них вилучатимуть, не відповідатиме їхнім реальним фінансовим можливостям.

Так громади, які сьогодні працюють, які самі заробляють, тобто створюють умови для роботи бізнесу, їх просто доведуть до банкрутства,

– наголосила вона.

Оксана Продан про збереження спроможності громад у Держбюджеті-2027: дивіться відео

Що відомо про поправки уряду

Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Під час голосування народні депутати також ухвалили рішення бюджетного комітету доручити уряду зберегти 64% ПДФО в бюджетах громад – за це проголосували 278 парламентарів.

Ще 284 народні депутати підтримали рішення щодо збереження коштів реверсної дотації в місцевих бюджетах.

В Асоціації міст України сподіваються, що Міністерство фінансів та уряд врахують позицію парламенту під час підготовки проєкту бюджету до другого читання.

"Величезне сподівання від Асоціації міст України, від усіх муніципалітетів на Мінфін, який почує народних депутатів, а також на самих парламентарів, бо велика кількість нардепів підтримують збереження коштів реверсу у громадах", – підсумувала Оксана Продан.