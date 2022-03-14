Revolut стає доступним для українців в ЄС: як відкрити рахунок

Глобальний фінансово-технологічна компанія Revolut спростила багато вимог, необхідних для створення облікового запису, а також відмовилася від низки комісій за обмін валюти та поповнення рахунку.

А використовувати їхній з доступом до платіжних послуг зможуть усі вимушено переселені особи, які покинули Україну через російське вторгнення. Про це повідомив Михайло Федоров з посиланням на блог Revolut.

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Компанія Revolut надала можливість отримати доступ до своїх грошей, зв'язавши програму з українським банківським рахунком.

Друзі та родичі, які вже перебувають у Європі, також зможуть швидко та безпечно переказати гроші.

Як відкрити рахунок

Для відкриття рахунку електронних грошей в ЄС зазвичай потрібне підтвердження права на проживання у Європі. Компанія спростила цю вимогу, щоб якомога більше українців могли створити обліковий запис для доступу до своїх коштів.

Переваги застосунку

У мобільному застосунку Revolut ви отримуєте віртуальну банківську картку, якою зручно користуватися будь-де у світі.

Можна платити з картки в локальній валюті країни, де ви перебуваєте, або знімати необхідну готівку. Це дуже зручно через низькі відсотки на конвертацію валюти.

Також будуть доступні й інші функції: миттєві перекази грошей між картками, аналітика витрат, перекази грошей за кордон.

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