Просили війну – ви її отримали, – Кур сказав, що відбувається в Росії

Російські пабліки повідомляють, що війська, які розпочали рейд на Курщині 6 серпня, вже просунулися далі на схід у Курській області. Події на цій місцевості дали змогу перевірити, хто в реальності захищає російські кордони. Виявилося, що Путін почав війну проти України, коли на кордоні Росії "дірка".

Про це в розмові з 24 Каналом озвучив керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур, наголосивши, що, на його погляд, російський диктатор не перебуває в істериці довкола ситуації в Курській області. Однак зазначив, що військове командування Росії налякане, тому й обманює і Путіна, і свій народ, кажучи, що просування військ вглиб Курщини зупинене російською армією.

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Курська область може стати буферною зоною

Керівник Управління кримінальної розвідки озвучив, що мирним жителям України, яким щодня Путін створює проблеми і небезпеку, наразі зручно, що певні сили в російському суспільстві взяли зброю в руки й допомагають створити буферну зону, захистити північні регіони України.

"Нешановні росіяни просили війну – ви її отримали. Ви просили буферну зону – її роблять. Чоловіки взялися за зброю, щоб боротися за свою свободу. Вони повертають те, що належить народу, а не путінській верхівці й так званим військовим. Я не думаю, що це в нас такий інтерес зайти вглиб Росії. Це нормальна тактична система не лише стримування ворога, а й певна хитрість стратегічного мислення", – зазначив Кур.

На погляд Кура, Україна може завдавати ударів ворогу там, де вважає за потрібне, адже це Росія розв'язала війну проти України. А тепер вона побачила, що війну може вести не тільки Путін.

Путін – "синтетичний продукт" без емоцій

Кур зауважив, що ні події на Курщині, ні подальша деокупація Криму навряд чи спровокують в очільника Кремя істерику.

"Він "синтетичний продукт", не може виражати реальні емоції, бо він все життя брехав. Навіть коли ми звільнимо Крим, не буде в нього істерики і не закінчиться його бажання бути агресором. Він дуже прагматична істота, без ідеології, політичних поглядів, нерелігійна", – вважає Кур.

Керівник Управління кримінальної розвідки підсумував, що з погляду безпеки надалі в Курській області краще залишити "щось на згадку" і відійти звідти.

Але якщо самі росіяни, які проводять звільнення, приймуть рішення зробити там Курську незалежну республіку, ні Україна, ні Захід не буде проти цього,

– зазначив Кур.