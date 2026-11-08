У Москві затримали сотні молодих людей: деяким пропонували підписати контракт із Міноборони

У центрі Москви ввечері 7 листопада поліція провела масштабний рейд і затримала понад 200 молодих людей, серед яких були неповнолітні. За словами затриманих, їм у поліцейських автозаках пропонували підписати контракт на військову службу.

Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про рейд у центрі Москви?

Увечері 7 листопада російські силовики провели масштабну перевірку в районі Китай-міста та поблизу однойменної станції метро. За інформацією російських медіа, правоохоронці затримували людей, які перебували на вулиці, та доправляли їх до відділків поліції.

Для перевезення затриманих залучили понад десять автозаків. Загалом правоохоронці затримали понад 200 осіб. Серед них були й неповнолітні.

На затриманих складали адміністративні протоколи, зокрема за вживання алкоголю в громадських місцях і нібито відмову співпрацювати з поліцією.

Водночас деякі звільнені розповіли, що під час перевезення в автозаках повнолітнім пропонували підписати контракт із Міністерством оборони Росії. Крім того, в одному з поліцейських відділків затриманим вручали повістки до військкомату. Їх отримували навіть чоловіки, які мали відстрочку від призову через навчання.

Після затримання неповнолітніх до поліцейських відділків почали приходити їхні батьки. Вони вимагали від правоохоронців відпустити дітей.

Російські силовики провели рейд у центрі Москви: дивіться відео

Офіційно в Міністерстві внутрішніх справ Росії рейд пояснили проведенням "профілактичних заходів".

Нагадаємо, у Росії фактично триває прихована мобілізація, попри заяви пропаганди про те, що Кремль нібито відмовився від нового призову. Як пояснив російський опозиційний журналіст і блогер Майкл Накі, такі твердження ґрунтуються на підміні понять, адже юридично мобілізація в країні не припинялася. Указ про її проведення, підписаний Володимиром Путіним у 2022 році, досі залишається чинним, що підтвердив і Верховний суд Росії.

Водночас замість відкритого оголошення нової хвилі мобілізації російська влада вдається до менш помітних методів залучення людей до війська. Зокрема мобілізація перетворилася на систему примусу, затримань і викрадень чоловіків. Чому Кремль обрав таку тактику та до яких наслідків вона може призвести для Росії – читайте в матеріалі 24 Каналу.