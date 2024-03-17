Путін добре розуміє небезпеку: що показала світу операція російських добровольців

Російські добровольці проводять черговий рейд на території Росії. Та нині легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та "Сибірський батальйон" відкривають проблеми захисту та безпекової організації країни-агресорки.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, зауваживши, що груп, невдоволених путінським режимом, щороку більшає. Він додав, що проблеми окупантів на фронті та з російським кордоном відкриватимуть та запускатимуть ті процеси, які в Росії не зможуть зупинити.

Дивіться також Робитимуть усе, на що вистачить сил, – Буданов прокоментував дії російських добровольців

"Путін визнає серйозність цієї ситуації. Він прямо говорив про те, що будуть захоплені території, які, мовляв, "Україна захоче розмінювати на інші". Він прямо говорив про те, що метою є "зрив виборів". Тобто, він серйозно усвідомлює цю небезпеку", – наголосив Кузан.

Звичайно росіяни замовчуватимуть цю ситуацію щодо Білгородської та Курської областей. Вони уже заявляють про те, що ці події буцімто "ні на що не впливають".

Спостерігає світ

Однак нині на спроможність Путіна як президента Росії дивиться увесь Глобальний Південь. Диктатор сконцентрував у своїх руках всю силову вертикаль та владу в Росії, і має гарантувати безпеки кордонів. Однак, цього він не зміг зробити. Також він не може забезпечити вибори президента та тотальну підтримку населення.

Значить, він неспроможний диктатор. На це дивиться Китай. І саме тому Путін нині так і реагує. Це найбільша слабина, яку на весь світ, Глобальний Південь, включно з Китаєм і з іншими авторитарними державами, показали російські добровольці й продовжують показувати,

– сказав військовий експерт.

Попри те, що росіяни підтягнули свої резерви, вони не можуть впоратися по суті з невеликими групами російських добровольців. Тим часом у прикордонних населених пунктах Росії уже малюють нібито "неймовірну підтримку" Путіна на виборах.

Це показує неспроможність країни-агресорки. Адже очевидно, що люди, які шукають нове житло та проводять евакуацію з місць, де тривають бойові дії, не будуть йти голосувати на дільниці.

"Те, що з'являються такі результати – це лише свідчення слабкості путінського режиму", – додав Сергій Кузан.

Легітимності уже не буде

Неможливо провести вибори в регіонах, охоплених війною. За цим спостерігають країни Глобального Півдня. Це ще одне підтвердження неспроможності путінського режиму. Факт "перепризначення" Путіна на посту президента ставлять під сумнів не лише країни Заходу, але й країни Глобального Півдня. Так фактично з 18 березня диктатор перестане бути легітимним.

"З ним будуть продовжувати мати справи, з ним будуть продовжувати розв'язувати питання, вести перемовини. Але щойно путінська вертикаль ослабне, звичайно, що Путін буде усунутий від влади", – сказав голова Українського центру безпеки.

Рейд російських добровольців: коротко