Рейд ТЦК у оздоровчий комплекс "Косино": у САП заявили про затримання ухилянтів

САП повідомили, що під час рейду в оздоровчий комплекс "Термальні води Косино" вдалося затримати двох ухилянтів. Їх направили на ВЛК, однак вони відмовилися від призову.

Раніше комплекс скаржився на те, що працівники ТЦК увірвалися до них серед білого дня. За словами керівництва, військові вивезли у невідомому напрямку кількох робітників центру.

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Наслідки рейду ТЦК

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко повідомила, що під час рейду у комплекс "Термальні води Косино" працівники ТЦК затримали двох чоловіків. Причиною таких мобілізаційних заходів є порушення вимог законодавства про перебування на військовому обліку під час воєнного стану.

Юлія Шевченко зазначила, цих військовозобов'язаних направили на військово-лікарську комісію, яку вони успішно пройшли. Медики визнали їх придатними до військової служби. Чоловіки відмовились від призову.

Зі свого боку, службовці ТЦК скерували щодо двох чоловіків відомості у правоохоронні органи за ухилення від проходження військової служби.

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