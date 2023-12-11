Пошук ухилянтів на "Косино": затриманих відпустили, а дії ТЦК перевіряють

Напередодні стало відомо, що закарпатські військкоми влаштували рейд на термальному курорті "Косино". 11 грудня стало відомо, що двох затриманих військовозобов'язаних уже відпустили.

Крім того, у межах компетенції ДБР перевірять ймовірні неправомірні дії військових ТЦК. Про це розповіла Юлія Шевченко, речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

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Затриманих відпустили, дії ТЦК перевірять

Під час мобілізаційних заходів працівники ТЦК затримали двох осіб, оскільки вони порушили вимоги законодавства про перебування на військовому обліку під час дії правового режиму воєнного стану,

– зазначила Шевченко.

Вона додала, що після цього військовозобов'язані пройшли військово-лікарську комісію. Їх визнали придатними до військової служби, але вони написали заяву, в якій відмовилися від призову. Після цього затриманих відпустили.

Згідно з даними прокуратури, щодо цих двох осіб службовці ТЦК скерували відомості до правоохоронних органів. Адже вони ухиляються від проходження військової служби. Так, у поліції зареєстрували кримінальне провадження, яке передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Берегівська окружна прокуратура займеться процесуальним керівництвом.

Водночас у прокуратурі відреагували на "заяву від комплексу "Косино". Правоохоронці вже опитали співробітників відпочинкового комплексу, службовців ТЦК, а також оглянули відеозаписи. Відтак, у межах компетенції ДБР ймовірно неправомірні дії військових ТЦК перевірять. Також наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Що кажуть представники курорту "Косино"

Як зазначили у комплексі, під час рейду на території "Термальних вод Косино" перебували відразу три патрульні екіпажі. Вони складалися з 10 поліцейських. А ними керував Олександр Остапенко, заступник начальника відділу превенції поліції Ужгорода. Він не перешкоджав діям озброєних осіб.

Крім того, представники ТЦК заштовхали в автобус двох працівників комплексу та повезли їх у невідомому напрямку. Зробили це без жодних пояснень та пред'явлення їм повісток.

Що кажуть у ТЦК

На ситуацію також відреагували у ТЦК. У ньому зазначили, що виконують свій законний обов'язок, вручаючи повістки. Наголошують, що керуються винятково Законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також іншим суміжним законодавством.

Також зазначили, що співробітники Закарпатського ОТЦК та СП продовжують у рамках мобілізаційних заходів вручати повістки у законний спосіб.

На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б'ють ворога,

– підкреслили у ТЦК.

Також додали, що вручення повістки – не ознака того, що військовозобов'язаний відразу ж відправляється на війну. Передовсім уточнюються дані, відбувається проходження медичного огляду. І вже після цього, якщо людина придатна до служби, вона отримує мобілізаційне розпорядження та їде вчитися.