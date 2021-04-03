Прикинулись охоронцями: рейдери намагались захопити фірму на Полтавщині

18:18

На Полтавщині 2 квітня відбулась спроба рейдерського захоплення сільськогосподарського підприємства "Прогрес". Невідомі прикинулись охоронцями, а потім не пустили керівника до свого робочого місця. Правоохоронці припинили це злодіяння.