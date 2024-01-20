Запобігають діям окупантів: Мусієнко пояснив, які результати дають рейди РДК у тил Росії

Російський добровольчий корпус провів диверсійну операцію у Брянській області. Такі рейди потрібно регулярно робити.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, прокоментувавши рейд РДК на території Росії. Це була вдала диверсійна акція.

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Такі рейди потрібно частіше проводити

Як наголосив Мусієнко, якщо є можливість, добре було б частіше робити такі рейди. Росія аналогічно намагається влаштовувати засідки в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Треба їм відповідати, щоб унеможливлювати такі рейди по нашій території. Знищувати їх там, аби вони не їздили вздовж українського прикордоння. Такі рейди мають важливу мету. Це своєрідний запобіжник. Вони запобігають діям окупантів у прикордонні,

– сказав Мусієнко.

Відомо, що загарбники неодноразово обстрілюють прикордонні райони України з різних мінометів, артилерії тощо. Від цього страждають мирні жителі. Тому важливо проводити прикордонні рейди, аби убезпечити власні території.

Рейди на територію Росії: коротко