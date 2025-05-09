У ЦНАПах Києва з 12 травня почнуть реєструвати домашніх тварин
- У ЦНАПах Києва з 12 травня почнуть реєструвати домашніх тварин, причому реєстрація є обов’язковою для собак, а для котів – за бажанням власника.
- Для реєстрації тварини власнику потрібно подати заповнену форму №1 та квитанцію про оплату, після чого він отримає реєстраційне посвідчення.
- Реєстрація допоможе в оперативному поверненні улюбленців у разі втечі та сприятиме плануванню міської інфраструктури й дотриманню ветеринарно-санітарних норм.
У Києві в Центрах надання адміністративних послуг запускають новий сервіс для реєстрації домашніх тварин. Він стане доступним з 12 травня.
Усім тваринам після реєстрації присвоять унікальний номер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу КМДА.
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Для яких тварин реєстрація є обов'язковою
У комунальному підприємстві "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" кажуть, що зараз реєстрація обов'язкова лише для собак.
Наразі реєстрація є обов’язковою для всіх собак, а для котів – за бажанням власника. Насамперед це питання безпеки, адже в разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення її додому,
– пояснюють там.
А також додають, що актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм.
Зауважимо, що тепер для реєстрації тварини власнику потрібно лише подати заповнену форму №1, яку видають безпосередньо у ЦНАПі, та квитанцію про оплату. Після цього власник отримає реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця. Така послуга стане доступною вже у понеділок, 12 травня.
До слова, раніше в Україні запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин, що повинен сприяти контролю за здоров’ям тварин і підвищувати відповідальне ставлення до них. Він працює на платформі Дія.Engine та включає дані про котів, собак і тхорів. Його метою є гармонізація законодавства з європейськими стандартами.