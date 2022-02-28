Рейс Белград – Москва змушений облітати пів світу: промовисте фото

28 лютого 2022 , 00:47
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Джерело:

Flightradar24

Літак російського "Аерофлоту" був змушений здійснювати чималий обліт. Все через санкції, які наклали на Росію у відповідь на вторгнення в Україну.

Траєкторію польоту пасажирського рейсу можна відстежити за допомогою сервісу Flightradar24.

Важливо Російський "Аерофлот" з 28 лютого припиняє польоти до Європи

Дані сервісу свідчать, що літак оминув територію Болгарії, Румунії, Молдови, України та акваторію Чорного моря. 


Літак "Аерофлоту" здійснив чималий обліт / Фото Flightradar24

 

Додамо, що Європейський союз повністю закриває повітряний простір для всіх літаків Росії. Мовиться і про літаки олігархів. Вони не зможуть приземлитися, злетіти чи літати над територією ЄС.


Які країни закрили небо для Росії / Інфографіка Мінцифри

Автор: Альона Захарова