Рейтинг 2021 року: в Україні визначили міста, де найкомфортніше жити

Представники Міжнародного республіканського інституту (МРІ) в Україні спільно з соцгрупою "Рейтинг" всьоме опитали мешканців 24 міст України. За результатами дослідження визначили найкомфортніші міста для проживання.

Дослідники попросили самих жителів ставити оцінки містам, де вони проживають. Окремо визначили емоційне сприйняття власного міста мешканцями.

Цікаво Оприлюднили рейтинг найкращих міст для життя у 2021 році

Рейтинг міст України 2021

За зведеним рейтингом обласних центрів, перше місце обійняла Вінниця із індексом задоволеності містян 3,6. Останнє місце – Херсон, який оцінили на 2,7.

Місто Київ з індексом 2,9 опинилося аж на 18 сходинці з 24. Жителі Львова оцінили його на 3,1, відтак місто Лева посіло 10 сходинку.



Зведений рейтинг обласних центрів України / Скриншот рейтингу IRI

Для визначення загального індексу задоволеності містом враховували такі сфери послуг:

транспортна інфраструктура й дороги;

освітня інфраструктура;

вуличне освітлення та догляд за територіями;

безпека;

екологія та поводження зі сміттям.

Опитаним запропонували оцінити своє місто від 1 до 5 балів, де 5 означає "відмінно" у кожній з категорії. Загалом до уваги брали 22 сфер послуг.

Емоційне сприйняття міст

У дослідженні враховували також рівні безпеки, схвалення діяльності місцевої влади та інституцій, євроінтеграційні настрої та емоційне сприйняття міст.

У категорії емоційного сприйняття лаври першості також отримала Вінниця, яку вважають красивою (1,8 бала) та доглянутою (1,6).

Останнім у цьому рейтингу також виявився Херсон, який мешканці оцінили на 0,6 та -0,6 бала відповідно з 2 можливих.



У дослідженні враховували​ емоційне сприйняття міст / Скриншот рейтингу IRI

Львів увійшов у трійку найкрасивіших міст – жителі оцінили його на 1,6 бала. Однак певна кількість львів'ян переконана, що доглядати його можна краще – у цій категорії лише 0,8 бала.

Однак львів'яни (0,9) та одесити (1) переконані, що їхні міста – унікальні.



Львів'яни та одесити переконані, що їхні міста унікальні / Скриншот рейтингу IRI

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