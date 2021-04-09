Новий рейтинг партій: скільки політсил мають шанс пройти у Раду

Відповідно до нового рейтингу партій, до Ради мають шанс потрапити одразу 4 політичних сили – "Слуга народу", "Європейська солідарність, "Опозиційна платформа – За життя" та "Батьківщина".

Про рейтинг партій свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 6 –7 квітня. Опитали 2 500 повнолітніх респондентів.

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Опитування проводили у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – не більше 2,0%.

Рейтинг партій (серед тих, хто визначився)

"Слуга народу" – 22,9;

" Європейська солідарність" – 14,6%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 14,2%;

"Батьківщина" – 12,9%;

"Сила і честь" – 4,7%;

"Радикальну партію" – 4,4%;

"Українська стратегія Гройсмана" – 4,3%;

Партія Мураєва "Наші" – 3,5%;

"УДАР" – 3,4%;

"Свобода" – 3,4%;

"Партія Шарія" – 3,4%;

"Голос" – 2,6%;

"Самопоміч" – 2,4%;

"За майбутнє" – 1,7%;

інші партії – 1,5%.

Яким був попередній парламентський рейтинг політичних сил

За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг" станом на кінець березня 2021 року до Верховної Ради мали шанс пройти 6 партії.