Новий рейтинг партій: скільки політсил мають шанс пройти у Раду

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Відповідно до нового рейтингу партій, до Ради мають шанс потрапити одразу 4 політичних сили – "Слуга народу", "Європейська солідарність, "Опозиційна платформа – За життя" та "Батьківщина".

Джерело:

"Рейтинг"

Про рейтинг партій свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 6 –7 квітня. Опитали 2 500 повнолітніх респондентів.

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Опитування проводили у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – не більше 2,0%.

Рейтинг партій (серед тих, хто визначився)

  • "Слуга народу" – 22,9;
  • "Європейська солідарність" – 14,6%;
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 14,2%;
  • "Батьківщина" – 12,9%;
  • "Сила і честь" – 4,7%;
  • "Радикальну партію" – 4,4%;
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 4,3%;
  • Партія Мураєва "Наші" – 3,5%;
  • "УДАР" – 3,4%;
  • "Свобода" – 3,4%;
  • "Партія Шарія" – 3,4%;
  • "Голос" – 2,6%;
  • "Самопоміч" – 2,4%;
  • "За майбутнє" – 1,7%;
  • інші партії – 1,5%.

Яким був попередній парламентський рейтинг політичних сил

За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг" станом на кінець березня 2021 року до Верховної Ради мали шанс пройти 6 партії.

  • Слуга народу" – 20,8% тих, хто визначився і готовий проголосувати;
  • "Європейська Солідарність" – 15,0%;
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 14,8%;
  • "Батьківщина" – 12,4%;
  • "Сила і честь" – 5,0%;
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 5,0%;
  • "Радикальна партія" – 4,6%;
  • "Голос" – 3,5%;
  • "УДАР" – 3,2 %;
  • Партія Мураєва "Наші" – 3,1%;
  • Партія Шарія – 2,9%;
  • "Свобода" – 2,9%;
  • "За майбутнє" – 2,4%;
  • "Народний фронт" – 2,0%.