Новий рейтинг партій: скільки політсил мають шанс пройти у Раду

Відповідно до нового рейтингу партій, до Ради мають шанс потрапити одразу 4 політичних сили – "Слуга народу", "Європейська солідарність, "Опозиційна платформа – За життя" та "Батьківщина".
Джерело:"Рейтинг"
Про рейтинг партій свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 6 –7 квітня. Опитали 2 500 повнолітніх респондентів.
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Опитування проводили у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – не більше 2,0%.
Рейтинг партій (серед тих, хто визначився)
- "Слуга народу" – 22,9;
- "Європейська солідарність" – 14,6%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 14,2%;
- "Батьківщина" – 12,9%;
- "Сила і честь" – 4,7%;
- "Радикальну партію" – 4,4%;
- "Українська стратегія Гройсмана" – 4,3%;
- Партія Мураєва "Наші" – 3,5%;
- "УДАР" – 3,4%;
- "Свобода" – 3,4%;
- "Партія Шарія" – 3,4%;
- "Голос" – 2,6%;
- "Самопоміч" – 2,4%;
- "За майбутнє" – 1,7%;
- інші партії – 1,5%.
Яким був попередній парламентський рейтинг політичних сил
За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг" станом на кінець березня 2021 року до Верховної Ради мали шанс пройти 6 партії.
- Слуга народу" – 20,8% тих, хто визначився і готовий проголосувати;
- "Європейська Солідарність" – 15,0%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 14,8%;
- "Батьківщина" – 12,4%;
- "Сила і честь" – 5,0%;
- "Українська стратегія Гройсмана" – 5,0%;
- "Радикальна партія" – 4,6%;
- "Голос" – 3,5%;
- "УДАР" – 3,2 %;
- Партія Мураєва "Наші" – 3,1%;
- Партія Шарія – 2,9%;
- "Свобода" – 2,9%;
- "За майбутнє" – 2,4%;
- "Народний фронт" – 2,0%.