"Творив державу": політтехнолог припустив, чи буде балотуватися Зеленський на ймовірних виборах

На тлі успішних операцій України та сміливій риториці щодо конфлікту з Польщею – рейтинг Володимира Зеленського зріс. Українці консолідуються навколо президента й так відбувається завжди, коли ми бачимо перемоги нашої держави.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Юрій Подорожній, пояснивши, що рейтинг Зеленського справді ситуативно зростає. Можемо згадати, яким високим він був після його візиту до Білого дому у лютому 2025 року й суперечки з Дональдом Трампом.

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Чи балотуватиметься Зеленський на ймовірних виборах?

За словами політтехнолога, такий стан справ є ситуативним і кардинально не впливає на рейтинг. Варто пам'ятати, що чимало опитувань не є правдивими, їх роблять на замовлення певних кандидатів. Тому зараз опиратися на соціологію складно.

Я впевнений, що Зеленський балотуватиметься на посаду президента. Тут треба розуміти психологію. Адже Володимир Зеленський творив державу, він не зможе психологічно відмовитися від рішення балотуватися,

– підкреслив Юрій Подорожній.

Для нього найскладніший період настане тоді, коли розпочнуться перемовини. Зрозуміло, що будь-який перемовний процес передбачає поступки. Так само рейтинги падатимуть і в очільника Кремля, якщо він піде на угоду.

Отже, зараз ситуативно рейтинг може падати або зростати, але це не кардинальні й остаточні зміни. Колись схожа ситуація була з Валерієм Залужним. Сьогодні він активно не з'являється в інформаційному просторі, не здійснює медійних дій, відповідно про нього не говорять ЗМІ. Все це позначається на рейтингу.

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"Ми зможемо чітко оцінити ситуацію, коли відбудуться вибори. Саме вони точно скажуть, хто на якому місці рейтингової таблиці перебуває", – підсумував політтехнолог.

До слова, Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні Україна працює над тим, що забезпечити швидке та справедливе завершення війни. Це стало головною темою його розмови з Дональдом Трампом 4 липня. Український президент наголосив, що рішучість Америки матиме вирішальне значення у мирному процесі.