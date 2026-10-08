Опитування показало рейтинг довіри українців до політиків: кому поступився Зеленський

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний очолив рейтинг довіри українців із показником 64%, тоді як у потенційному першому турі президентських виборів лідирує Володимир Зеленський із 22,9% голосів.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" на початку жовтня 2026 року.

Які подробиці опитування?

Рівень довіри до чинного президента Володимира Зеленського становить 53%, а не довіряють йому 40% опитаних. Аналогічний показник довіри у 53% демонструє очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, якому не довіряють 31% громадян.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров отримав 38% довіри за 25% недовіри, хоча 29% респондентів заявили, що не чули про нього.

Відносна більшість українців також не знає про діяльність міністра оборони Євгенія Хмари (43%) та міністра закордонних справ Андрія Сибіги (48%), а рівень довіри до них становить 29% та 24% відповідно.

Найвищий антирейтинг серед досліджуваних діячів зафіксовано у Петра Порошенка, якому не довіряють 70% респондентів, а підтримують лише 24%.



Рейтинг довіри до українських політиків / Скриншот з опитування "Рейтинг"

Зеленський та Залужний очолюють електоральні симпатії

Моделювання першого туру гіпотетичних президентських виборів показує, що за Володимира Зеленського готові віддати свої голоси 22,9% опитаних громадян.

Другу позицію з мінімальним відривом посідає Валерій Залужний, якого підтримують 20,2% респондентів.

Наступну групу кандидатів із суттєвим відривом очолюють Петро Порошенко та Михайло Федоров, які набирають по 7,6% голосів. За керівника розвідки Кирила Буданова готові проголосувати 6,7% українців.

Решта голосів респондентів розподілилася між Андрієм Білецьким (5,4%), Дмитром Разумковим (5,1%), Сергієм Притулою (2,4%), Юлією Тимошенко (1,9%) та Юрієм Бойком (1,4%). Ще 4,5% опитаних обрали б іншого кандидата, 5,2% не брали б участі в голосуванні, а 9,2% вагалися з відповіддю.

Очікування суспільства та ставлення до перемовин

Дослідження також показує складні суспільні очікування напередодні зимового періоду. Понад половина громадян (55%) очікує погіршення ситуації в країні загалом, а негативні зміни в економіці передбачають 71% опитаних.

У питанні досягнення миру 57% респондентів підтримують припинення бойових дій та пошук компромісу на переговорах із залученням інших країн. При цьому 56% вважають можливими територіальні поступки лише за умови надійних безпекових гарантій від США та європейських партнерів.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше дослідження КМІС показало, що 72% українців вважають президента особисто відповідальним за корупцію у своєму оточенні. При цьому понад 40% українців хочуть бачити Зеленського серед кандидатів у президенти на майбутніх виборах.

Водночас 71% опитаних громадян категорично виступають проти проведення виборчого процесу в умовах активних бойових дій, вважаючи безпекову стабільність головним пріоритетом.