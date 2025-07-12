У Міноборони сказали, чи потрібно українцям оновлювати дані після сплати штрафу в Резерв+

У застосунку Резерв+ віднедавна можна оплатити штраф за несвоєчасне оновлення персональних даних. Однак навіть після оплати цього штрафу громадяни не звільняються від обов'язку оновити свої дані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко в етері національного маратону.

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Які нюанси з оновленням даних у разі сплати штрафу в Резерв+?

Катерина Черногоренко пояснила, що в будь-якому випадку необхідність оновити свої персональні дані після змін залишається за громадянином.

Згідно з чинним законодавством, наприклад, якщо ви змінюєте телефон, ви маєте його оновити й зараз в Резерв+ це доступно,

– пояснила заступниця глави Міноборони.

Водночас вона зауважила, що є громадяни, які не встигли зробити це вчасно, згідно з нормою закону.

"І от зараз для тих, хто це не встиг зробити, як зручний вихід з цієї ситуації без походу в ТЦК виконати свій обов'язок і оновити дані (через застосунок Резерв+ – 24 Канал). Тому що обов'язок зі штрафом не зникає", – наголосила Черногоренко.

До слова, від 11 липня, військовозобов’язані, які не встигли вчасно оновити персональні дані, отримали змогу сплатити штраф у Резерв+ онлайн. Ба більше, на оплату штрафу онлайн діятиме 50% знижка.

На сплату надається 20 днів, після чого знижка не діє. А несплата протягом 40 днів подвоює штраф до 34 000 гривень, справу передають до виконавчої служби.