У Міноборони сказали, чи потрібно українцям оновлювати дані після сплати штрафу в Резерв+
- У застосунку Резерв+ можна оплатити штраф за несвоєчасне оновлення персональних даних, але обов'язок оновити дані залишається.
- Заступниця міністра оборони України наголосила, що навіть після сплати штрафу, громадяни мають оновити свої дані відповідно до законодавства.
У застосунку Резерв+ віднедавна можна оплатити штраф за несвоєчасне оновлення персональних даних. Однак навіть після оплати цього штрафу громадяни не звільняються від обов'язку оновити свої дані.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко в етері національного маратону.
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Які нюанси з оновленням даних у разі сплати штрафу в Резерв+?
Катерина Черногоренко пояснила, що в будь-якому випадку необхідність оновити свої персональні дані після змін залишається за громадянином.
Згідно з чинним законодавством, наприклад, якщо ви змінюєте телефон, ви маєте його оновити й зараз в Резерв+ це доступно,
– пояснила заступниця глави Міноборони.
Водночас вона зауважила, що є громадяни, які не встигли зробити це вчасно, згідно з нормою закону.
"І от зараз для тих, хто це не встиг зробити, як зручний вихід з цієї ситуації без походу в ТЦК виконати свій обов'язок і оновити дані (через застосунок Резерв+ – 24 Канал). Тому що обов'язок зі штрафом не зникає", – наголосила Черногоренко.
До слова, від 11 липня, військовозобов’язані, які не встигли вчасно оновити персональні дані, отримали змогу сплатити штраф у Резерв+ онлайн. Ба більше, на оплату штрафу онлайн діятиме 50% знижка.
На сплату надається 20 днів, після чого знижка не діє. А несплата протягом 40 днів подвоює штраф до 34 000 гривень, справу передають до виконавчої служби.