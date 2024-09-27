У Міноборони анонсували сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+: коли запустять

Сервіс рекрутингу у застосунку "Резерв+" стане доступний у жовтні 2024 року.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. В процесі пошуку вакансії при рекрутингу треба буде заповнити анкету.

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Коли рекрутинг запрацює у Резерв+

Відповідно до її пояснення, у додатку будуть розміщені актуальні вакансії у військових частинах. Сервіс рекрутингу "Резерв+" призначений для того, щоб допомогти користувачам знайти посади, що найбільше підходять їх досвіду, навичкам і перевагам. Доступні будуть як бойові, так і небойові позиції.

На початку процесу пошуку роботи користувачам потрібно заповнити коротку анкету.

На основі наданих даних та вибраних навичок система запропонує найбільш релевантні варіанти. Додаток включає докладні описи вакансій, у тому числі інформацію про команди, їх керівників, досягнення та публікації у ЗМІ.

Нагадаємо, що у мобільних застосунках Резерв+ та Армія+ з'являться нові функції, включно з відстрочкою та онлайн-рекрутингом для Резерв+, а також онлайн-навчання для Армії+