У Резерв+ будуть тимчасові технічні труднощі: коли і скільки триватиме
- 20 березня з 22:00 до 23:30 в реєстрі Оберіг проводитимуться планові технічні роботи, що можуть спричинити тимчасову недоступність електронного військового документа у застосунку Резерв+.
- Міністерство оборони України радить заздалегідь завантажити PDF-файл документа для уникнення неприємностей під час можливих перевірок.
Пізно ввечері 20 березня у застосунку Резерв+ можуть виникнути проблеми з електронним військовим квитком. Причиною є планові технічні роботи в реєстрі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
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Скільки триватимуть роботи в реєстрі Оберіг
20 березня з 22:00 до 23:30 плануються технічні роботи в реєстрі Оберіг
Через це електронний військовий документ та послуги, пов'язані з реєстром, можуть бути недоступні,
– зазначають у міністерстві.
Там радять заздалегідь завантажити PDF-файл документа для уникнення неприємних ситуацій під час можливих перевірок. Водночас після проведення технічних робіт всі послуги працюватимуть в штатному режимі.
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До речі, нещодавно електронні направлення на ВЛК у Резерв+ стали зручнішими. Тепер вони містять дату прибуття на медогляд, що дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг.