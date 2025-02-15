Процедуру визначення непридатності для осіб з інвалідністю спрощують, – Міноборони

Постанова ВЛК для осіб з інвалідністю відтепер прийматиметься у Резерв+. Необхідності особистої присутності та медогляду немає.

Уряд ухвалив зміни до постанов 932 та 559. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко у Facebook.

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Що відомо про зміни

Дані про інвалідність будуть автоматично відображатись у Резерв+. Над цією функцією вже працюють.

Це прибере необхідність проходити ВЛК або носити з собою додаткові документи, повідомила Черногоренко.

Постанова ВЛК прийматиметься без особистої присутності та медогляду. Поданих документів буде достатньо. Подати документи можна через батьків, опікунів та законних представників.

Копії документів, що підтверджують інвалідність, можна засвідчити власним підписом. Без нотаріуса. Але це не стосується медичних документів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України змінив порядок обліку осіб з інвалідністю, запровадивши заборону на їх направлення на ВЛК.

Згідно з рішенням Кабміну, відтепер інформація про наявність у громадянина інвалідності вноситиметься до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.