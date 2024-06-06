У Міноборони сказали, скільки людей вже оновили дані в Резерв+, а скільки ще можуть це зробити
З 18 травня свої облікові дані вже оновили 1,6 мільйона українців. Більшість зробили це саме через застосунок Резерв+.
Так, у Резерв+ вже оновили дані 1 мільйон 412 тисяч осіб. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.
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Скільки людей вже оновили дані в Резерв+
Спікер зауважив, що завантажили додаток значно більше людей. Тож очікується, що вони ним згодом скористаються.
Ще є великий потенціал у Резерв+. Будемо спостерігати за динамікою. Наразі близько 15% уточнили свої дані. Ще є можливість у великої кількості людей продовжувати уточнювати свої дані й таким чином виконати норму закону,
– наголосив Лазуткін.
Також додав, що дані вже оновили понад 18 тисяч українців, які перебувають за кордоном. Переважно ті, хто мешкає в Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді, США.
Цікаво, що завантажити застосунок й оновити дані можна у більш ніж 150 країнах світу.
У Резерв+ з'явиться функція онлайн-рекрутингу
- У Міноборони анонсували появу нових функцій у застосунку. Зокрема, онлайн-рекрутинг.
- Військовозобов'язані зможуть переглядати вакансії в ЗСУ та подавати заявку.