У Резерв+ з'явилася нова позначка: вона унеможливлює бронювання для деяких українців

У деяких військовозобов'язаних у застосунку Резерв+ з'явилася нова позначка, яка унеможливлює бронювання. Вона означає, що громадянин входить до складу оперативного резерву.

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.

Про який новий статус в Резерв+ йдеться?

Марина Бекало пояснила, що оперативний резерв, про який йдеться в Резерв+, формується з військовозобов'язаних громадян, які вже мають досвід участі в бойових діях або військової служби, проходили базову загальновійськову підготовку чи навчальні збори, а також володіють певною військовою спеціальністю.

За її словами, таких осіб призначають для доукомплектування органів військового управління, військових частин і підрозділів бойового складу ЗСУ.

Окрім цього, до резерву включають і військовозобов'язаних громадян віком від 45 років – до досягнення ними граничного віку перебування в запасі, тобто до 60 років. Їх можуть зарахувати до територіального резерву для доукомплектування сил територіальної оборони.

Водночас, як пояснила адвокатка, статус резервіста безпосередньо впливає на можливість отримати бронювання.

Резервісти не підлягають бронюванню, оскільки законодавством не передбачено бронювання осіб, які мають статус резервістів. Бронюванню підлягають лише військовозобов'язані особи,

– зазначила Марина Бекало.

Передусім це пояснюється тим, що оперативний резерв призначений для швидкого доукомплектування бойових частин у разі загострення військової ситуації, для здійснення ротації або швидкого розгортання сил на фронті.

Нагадаємо, з 1 лютого 2026 року в Україні збільшився час розгляду заявки на бронювання працівників – процес триває до 72 годин. Швидше її оброблюють для оборонних підприємств, держорганів і компаній з підвищеним рівнем безпеки.

