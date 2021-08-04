"Крилаті піхотинці" ЗСУ тренувалися знищувати ворога на адмінмежі з окупованим Кримом: відео

На постах спостереження на межі з тимчасово окупованим Крим тренувались резервісти. Десантники долали перешкоди та займали позиції на складних ділянках місцевості.

Постійні навчання та тренування – звична справа для воїнів-десантників, які несуть службу у південному напрямку. Про це розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

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Військові знищували сили умовного противника

Генерал-лейтенант розповів, що під час тренувань "крилаті піхотинці" відпрацювали дії на спостережних постах та їхнє посилення підрозділами резерву. За задумом вони за підтримкою артилерії знищують сили умовного противника.

Наєв наголосив, що від тренувань та особистої підготовленості кожного військового залежить збереження життя побратимів. Це показав досвід АТО та Операції Об'єднаних сил.

Дивіться відео тренувань резервістів ЗСУ:

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Коротко про попередні тренування захисників на межі з окупованим Кримом