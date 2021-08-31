Режим Лукашенка хоче засудити Колесникову та Знака до 12 років позбавлення волі

У Білорусі режим Олександра Лукашенка намагається засудити членів координаційної ради опозиції Марію Колесникову та Максима Знака до 12 років ув'язнення.

Правозахисна організація "Вясна" спершу повідомляла про те, що політичним діячам вже винесли вирок. Проте, згодом адвокат заперечив цю інформацію.

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Адвокат політв'язнів спростував інформацію про вирок Знаку та Колесниковій. За його словами, вирок ще не винесений,

– зазначили правозахисники.

Водночас у телеграм-каналі Віктора Бабарико наголосили, що адвокати нікому не розповідали про термін, який просив прокурор, бо це закриті дані.

"Відкритим може бути лише оголошення вироку. Коли це станеться? Ми не знаємо. Незабаром", – додали у телеграм-каналі Віктора Бабарико.

Затримання Колесникової та Знака

Марію Колесникову викрали 7 вересня 2020 року чоловіки у масках, які були агентами безпеки. Максима Знака затримали 9 вересня 2020 року.

Незабаром стало відомо, що Марію Колесникову підозрюють у захопленні влади. Такі ж звинувачення висунули й Максиму Знаку.

Опозиціонерка порвала паспорт і таким чином уникла депортації.

Силовики Лукашенка намагалися видворити Марію Колесникову з Білорусі.