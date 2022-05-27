Режим Лукашенка продовжує атакувати кордон з Польщею, використовуючи мігрантів

Режим Лукашенка й надалі атакує білорусько-польський кордон. Для цього диктатор використовує мігрантів з Близького Сходу.

Про це 27 травня повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Він відвідав місто Сокулка, що у Підляському воєводстві, де саме відбувались навчання з нейтралізації ймовірних ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

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Лукашенко хоче дестабілізувати ситуацію в ЄС

За словами міністра оборони Польщі, Лукашенко прагне "прорвати" польсько-білоруський кордон, а разом з тим кордон з Євросоюзом, й таким чином створити кризову ситуацію.

Режим Лукашенка все ще продовжує атакувати кордон (між Білоруссю і Польщею – ред. 24 канал), використовуючи мігрантів, яких диктатор запросив з Близького Сходу,

– заявив Блащак.

На переконання посадовця, все це відбувається на тлі широкомасштабної війни в Україні й є свідомим планом дестабілізувати Європу в інтересах Кремля. Чиновник підкреслив, що Польща робить висновки з війни у нашій державі й підтримує Київ.

Очільник міноборони республіки також додав, що звернувся до Сполучених Штатів Америки із запитом про можливість закупівлі реактивних систем залпового вогню далекої дальності ураження HIMARS. Йдеться про 500 ракетних систем для потреб понад 80 батарей системи Homar Збройних сил Польщі.

Це дуже ефективна зброя. Доказом цьому є нинішні події в Україні. Війна, яка триває за нашим східним кордоном, нагадує Другу світову, й ключове значення у ній має артилерія,

– констатував Блащак.

До слова, польські військові у Сокулці продемонстрували міністру оборони операцію з оточення і знищення ДРГ.

Додамо, що у травні 2022 року з території Білорусі у Польщу намагались нелегально потрапити 800 мігрантів з Близького Сходу. З початку року ця цифра сягає уже понад 5 тисяч осіб. Нещодавно у республіці заявили, що до кінця червня планують збудувати на кордоні з Білоруссю паркан висотою у 5,5 метра.

Нагадаємо, що восени 2021 року унаслідок цілеспрямованих дій самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на білорусько-польському кордоні загострилась міграційна криза. Білоруські прикордонники почали буквально "виштовхувати" мігрантів з Ірану, Іраку та Сирії через кордон у Латвію, Литву та Польщу.

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