Режим Лукашенка видав своїм прикордонникам снайперські гвинтівки та гранатомети

Режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка видав білоруським прикордонникам зброю. Мовиться про снайперські гвинтівки та гранатомети.

У польському Міністерстві оборони оприлюднили відповідне відео. На опублікованих кадрах видно, як деякі силовики, які стоять уздовж кордону з білоруського боку, озброєні гвинтівками Драгунова та РПГ.

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Проєкція влади з боку білорусів. Деякі солдати спеціально зі снайперськими гвинтівками і гранатометами,

– мовиться у повідомленні.

Білоруські прикордонники зі зброєю: дивіться відео

У Польщі заявили про "державний тероризм"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на кордоні Польщі та Білорусі – політична криза. Її спровокував Лукашенко для дестабілізації ситуації у ЄС.

За словами політика, ситуація на кордоні – це вияв державного тероризму.

Моравецький наголосив, що "це також "тиха помста" Олександра Лукашенка за підтримку демократичних виборів населення в Білорусі у серпні минулого року".

Окрім того, прем'єр заявив: ситуація може погіршитися.

Також Моравецький припускає, що, можливо, доведеться мати справу з новими методами провокації з боку Лукашенка.

Допис Ministerstwo Obrony Narodowej:

Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami.