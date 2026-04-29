Росія вже програє, – історик зі США пояснив, чому Путін не закінчує війну і як це змінити

Путін продовжує війну не заради місця в історії, а заради збереження влади злочинного угруповання. При цьому російське суспільство не є монолітним у підтримці вторгнення – ця єдність може зламатися під тиском поразок.

Американський журналіст та історик Девід Саттер сказав 24 Каналу, що Захід має активніше доносити до росіян, що Путін їхній ворог.

Наскільки реальна зміна влади в Росії через внутрішній тиск?

Путін воює не заради особистих амбіцій – за ним стоїть злочинне угруповання, чий єдиний мотив – збереження влади. Вони боротимуться проти будь-чого, що цю владу підриває.

Попри це, Захід і Україна цілком здатні змінити ситуацію. На думку аналітика, цієї війни можна було уникнути – якби Путіна вчасно попередили, що вторгнення обернулося серйозним опором не лише з боку самої України, а й колективного Заходу.

Російське суспільство не є монолітним, попри зовнішню картинку одностайної підтримки війни. Ця картина – результат репресій, маніпуляцій медіа та масової психології, а не справжніх переконань. Експерт впевнений, що під впливом певних подій ця видимість покірності може досить різко зникнути.

Для цього Захід має змінити підхід: донести до росіян, що Путін – їхній ворог. Зробити це нескладно – він прийшов до влади, вчинивши терористичний акт проти власного народу. У 1999 році в Росії підривали житлові будинки, щоб посіяти страх і розчистити шлях до влади прем’єру, якого ніхто не хотів бачити на цій посаді,

– наголосив Саттер.

Злочини Путіна – інструмент, який можна використати для розколу російського суспільства і в підсумку усунення його від влади. За словами експерта, це подібно до часів перебудови: тоді інформація, яка роками накопичувалася в підсвідомості радянських людей завдяки західним радіостанціям, раптом стала переконливою і змінила поведінку мільйонів. На думку Саттера, подібний сценарій можливий і зараз.

Зверніть увагу! За словами шведського журналіста Калле Кнійвіля, на початку 2000-х росіяни прагнули порядку, адже країна переживала як економічний, так і політичний хаос після розпаду Радянського Союзу. На цьому тлі в Кремлі заговорили про необхідність "відновлення сильної держави". Саме це й обіцяв Путін. Частково він реалізував ці обіцянки, однак не так, як очікували, і Росія поступово перетворилася на авторитарну державу. Крім того, він запевняв, що рівень життя покращиться. Спочатку це справді відбулося, але не лише завдяки його політиці – значну роль відіграли зовнішні фактори, зокрема ситуація на нафтовому ринку.

