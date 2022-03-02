Режим Путіна отримав удар, від якого неможливо оговтатись, – російський політик Гозман

Режим Володимира Путіна після наступу на Україну отримав удар, від якого оговтатись буде просто неможливо. Водночас позиція Володимира Зеленського, який йде на переговори з Росією, є правильною.

Про це заявив російський опозиційний політик Леонід Гозман в ефірі 24 каналу. Президент України вимушений йти на такий крок, адже країна, яку він очолює, перебуває під загрозою.

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Втім, як зауважив Гозман, російська влада вже отримала страшний удар завдяки героїчному спротиву українців та консолідованій позиції Заходу.

Режим отримав удар, від якого неможливо оговтатись,

– наголосив опозиціонер.

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