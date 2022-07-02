Путін змінює цілі, – Яковенко сказав, що буде після тотальної поразки Росії
Кремлівський диктатор Володимир Путін не зможе завершити війну, яку Росія розпочала в Україні, й залишитися при владі.
Існування Росії втратить сенс
Так вважає російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Про це він сказав 24 каналу й прокоментував поради Бориса Джонсона, як саме можна припинити війну.
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За його словами, таке можливо лише в тих країнах, де існує залежність політиків від населення.
"Попри те, що Джонсон справді є одним із найбільш послідовних політиків, які борються з путінським режимом, він не до кінця розуміє, що таке Путін", – вважає Яковенко.
Для журналіста цілком очевидно, що Путін не завершить війну. Для нього це неможливо.
Насамперед тому, що це серйозно суперечить тому, як Путін себе зараз позиціонує. А також тому, як він "вибудував" Росію,
– зазначив журналіст.
Річ у тім, якщо Путін зараз припинить війну, то саме існування Росії втратить сенс.
Як Путін може завершити напади на Україну
На думку Яковенка, кремлівський диктатор не може змиритись з тим, що зараз втрачаються тимчасово окуповані території. Особливо, після того, як українські оборонці звільнять Херсон, Запоріжжя, Донеччини чи Луганщини.
"Путін дуже ретельно змінює цілі, поставлені у війні. Вже й зникли з його вуст поняття "денацифікація" чи "демілітаризація". Залишилось хіба що "звільнення жителів Донбасу". Цілком очевидно, що остання мета не досягнута й призводить до протилежних дій. Це тотальна поразка, яка зрештою призведе до того, що режим зникне", – впевнений Яковенко.
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Джонсон порадив Путіну припинити війну і сказав, як саме це можна зробити
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну варто припинити війну з Україною. За словами Джонсона, Путін має достатній рейтинг в Росії, щоб закінчити війну і не позбутися при цьому влади.
Як він вважає, у нього є достатній запас для маневру, щоб сказати: "Слухайте, я зайшов, тому що мав добитися певних речей", – і заявити, що, на його думку, вони були досягнуті, – "Але в інтересах миру, в інтересах усього світу настав час завершити військово-технічну операцію, відійти та шукати новий порядок", – сказав прем'єр-міністр Великої Британії.
"Я думаю, йому варто було б вчинити саме так", – переконаний Джонсон.