Режим ризику зрозумілий, – Резніков про скупчення російських військ

Довкола України спостерігають скупчення російських військ. Тому, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, режим ризику зрозумілий. Наша держава вже веде консультації з країнами ЄС та НАТО.

Резніков обговорив ситуацію з міністрами оборони Великої Британії Беном Воллесом та американським колегою Ллойдом Остіном. Порівняли факти, які отримали розвідки країн.

Важливо Ми готові, – Резніков про оборону України в разі наступу Росії

Висновки розвідників однакові

Міністр оборони зазначив, що отримав важливі сигнали підтримки від партнерів. Резніков впевнений, що Україна не залишиться наодинці.

Зробили обмін інформацією між нашими розвідувальними агенціями – висновки однакові. Режим ризику нам зрозумілий,

– сказав Резніков.

Тривають консультації з країнами державами-членами НАТО. Очільника Кремля попередили, що реакція буде жорсткою.

Мовиться не про чергову "стурбованість"

Резніков розповів, що Путіна справді попередили під час візиту американського високопосадовця до Росії. При цьому мовиться не про чергові висловлювання щодо стурбованості чи занепокоєння.

"Реакції, будуть значно жорсткіші – починаючи від економічних та політичних санкцій, а також збільшення допомоги Україні безпосередньо технікою та озброєнням", – зауважив Резніков.

Міністр додав, що у Кремлі постійно шукають виправдання. Кажуть, нібито Україна не виконала мінські домовленості або розповідають, що вони взагалі не є учасниками цих угод. Хоча у меморандумі домовленостей чітко написано, що сторони у Тристоронній контактній групі: Росія, Україна та модератор ОБСЄ.

Резніков наголосив, що увесь цивілізований світ знає, хто є агресором.

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