Сили оборони отримали наказ про тимчасовий режим тиші на фронті, – джерела

Підрозділи Сил оборони України отримали наказ дотримуватися режиму тиші. Призупинення вогню пов'язане з візитом до Києва та Москви спецпредставників президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу.

Безпековий коридор для американських переговірників

Відповідне розпорядження вже доведено до військових частин. Обмеження ведення вогню діятиме упродовж чотирьох діб – з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня.

Наказ про тимчасове припинення вогню пов'язаний із візитом спеціальних представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які цими вихідними відвідають Москву та Київ. Американські дипломати планують провести серію зустрічей для обговорення шляхів припинення війни.

Українська сторона погодилася надати гарантії безпеки під час пересувань американської делегації. З цією метою Київ також тимчасово утримається від ударів по території Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що такі кроки робляться виключно заради безпеки американських гостей, а не в інтересах противника, та висловлював сподівання на дзеркальне дотримання тиші з боку Росії.

Зауважимо, що основною метою візиту американських спецпосланців є обговорення конкретних пропозицій щодо завершення війни в Україні. Дипломати спочатку проведуть переговори в російській столиці, після чого у неділю прибудуть до Києва.