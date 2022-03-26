"Режим тиші" на Луганщині: евакуювали майже 600 осіб та завезли 160 тонн гумдопомоги
Джерело:телеграм-канал Сергій Гайдай
Як повідомляє голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай, сьогодні, 26 березня, "режим тиші" погодили з 5-х населених пунктів Луганщини. Вдалося евакуювати майже 600 осіб.
Мовиться про мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної та Гірської громади (зокрема Нижнє). Заразом вдалося організувати евакуацію з Кремінної, звідти вивезли 52 людини.
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Скільки людей вдалося евакуювати
У підсумку вдалося вивезти 100 осіб автобусами. Також мешканці Луганщини евакуювалися власним транспортом:
- з Рубіжного виїхало 40 осіб;
- з Сєвєродонецька – 70,
- з Лисичанська – 150.
Попасна довго чекала на гумкоридор і от нарешті, вже в безпеці 50 мешканців населеного пункту,
– відзначив Гайдай.
Вдалося вивезти 104 людини з Гірської громади (зокрема, з Нижнього, Тошківки та Новотошківського).
Справді перемога, що нам вдалося вивезти всіх з інтернату у село міського типу Нижнє – більше там немає нікого, всі в безпеці. Нагадаю, що інтернат неодноразово піддавався обстрілам,
– додав Гайдай.
Як відбувалася евакуація / Фото телеграм-канал Сергій Гайдай
За словами голови ОВА, евакуйовані люди вже потязі на Донеччину, декого одразу автобусами відправили до донецької залізниці, далі – на Захід країни.
Крім того, Гайдай підкреслив, що на територію Луганщини сьогодні вдалося завезти близько 160 тонн гуманітарки: харчі, ліки, засоби гігієни для тих, хто вирішив не покидати рідних регіонів.
У місто надійшло 160 тонн гумдопомоги / Фото телеграм-канал Сергій Гайдай