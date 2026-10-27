Чи дотримується Росія режиму тиші в районі проведення гуманітарної місії на Херсонщині

Російські війська станом на 09:00 27 жовтня дотримуються "режиму тиші" в районі тимчасово окупованих Олешок. Припинення вогню запровадили для проведення гуманітарної місії.

Про дотримання домовленостей повідомив речник 30 корпусу морської піхоти ВМС України Павло Дрогаль у коментарі Суспільному.

Що відомо про припинення вогню?

Станом на 09:00 у вівторок, 27 жовтня, окупанти дотримуються "режиму тиші" в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. За словами Дрогаля, українські військові продовжують уважно стежити за розвитком подій та контролюють зміни в оперативній обстановці.

У разі будь-яких суттєвих змін ми оперативно інформуватимемо громадськість,

– сказав військовий.

Тимчасову тишу встановили для проведення гуманітарної операції, порятунку цивільного населення та доставки важливих вантажів до окупованого міста. Українські військові закликали людей бути обачними й не довіряти неперевіреній інформації щодо маршрутів руху колон.

Раніше у Генштабі ЗСУ нагадали, що Україна запроваджує режим припинення вогню з 03:00 27 жовтня. Перед цим сторони також узгодили час початку режиму тиші під час онлайн-переговорів.