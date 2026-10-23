Режим тиші в Олешках почнеться 27 жовтня: Лубінець розкрив деталі евакуації

В окупованих Олешках Херсонської області режим тиші для проведення гуманітарної операції має розпочатися о 4:00 ранку 27 жовтня. Домовленості між Україною та Росією передбачають доставку допомоги, технічне розмінування та створення умов для евакуації цивільного населення.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який брав участь у переговорах, передає "Голос Америки".

Що передбачають домовленості щодо Олешок?

За словами Дмитра Лубінця, угоду підписали за результатами тривалих переговорів між українською та російською делегаціями за координації першої леді США Меланії Трамп.

В межах цих домовленостей була складена та підписана угода, в якій, по-перше, у нас запроваджується режим тиші. По-друге, буде доставлений гуманітарний вантаж до Олешок. Третє, буде проведене технічне розмінування та забезпечене вільне пересування та виїзд з Олешок для цивільного населення,

– сказав Лубінець.

Омбудсмен уточнив, що режим тиші діятиме не лише безпосередньо в районі Олешок, а й на територіях, через які проходитимуть різні етапи гуманітарної операції.

Операцію планують проводити поетапно. Кожен етап може тривати від одного до кількох днів, а українська сторона поступово повідомлятиме про результати.

Основна наша задача – доїхати до Олешок, так би мовити, забезпечити, щоб у людей взагалі з’явилася така можливість евакуюватись,

– пояснив омбудсмен.

Мешканці самостійно вирішуватимуть, куди виїжджати. На першому етапі важливо забезпечити доступ до міста та можливість для цивільних безпечно залишити небезпечну територію.

Українську переговорну групу очолював Дмитро Лубінець, російську – уповноважена з прав людини в Росії Яна Лантратова.

Що кажуть у Росії та США?

Міністерство оборони Росії також повідомило про запровадження режиму тиші на Херсонському напрямку з 4:00 ранку 27 жовтня за московським часом. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов.

Тимчасово повірений у справах України у США Денис Сєнік подякував Меланії Трамп за участь у врегулюванні ситуації.

Це дуже позитивна новина. Ми дякуємо їй. Сподіваюся, що найближчим часом, як оголошено, буде забезпечено режим припинення вогню, і місцеві мешканці не лише отримають необхідну допомогу, але і зможуть добровільно залишити цю територію і нарешті опинитися в безпеці,

– сказав український дипломат.

Раніше перша леді США Меланія Трамп заявила, що домоглася домовленості між Україною та Росією про локальне припинення вогню в окупованих Олешках.

У яких умовах залишаються мешканці Олешок?

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра в окупованій частині Херсонської області. До повномасштабного вторгнення Росії в місті мешкали близько 24 тисяч людей, а нині там залишаються приблизно 1700 – 2000 жителів.

Люди потерпають від нестачі їжі, питної води та ліків. Пересування містом і прилеглими територіями небезпечне через бойові дії, атаки безпілотників і заміновані дороги. Продовольча криза зачепила абсолютно всіх жителів, які залишилися в населеному пункті. Люди опинилися перед вибором між загрозою померти від голоду та ризиком потрапити під ворожі обстріли чи удари дронів при спробі знайти їжу.