Армія Росії використала гуманітарну паузу в Олешках для облаштування своїх позицій, – Генштаб

В Олешках на Херсонщині провели гуманітарну операцію з доставки допомоги та евакуації цивільних жителів. Російські військові натомість використали режим тиші для посилення позицій і підвезення боєприпасів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни використали тишу для укріплення позицій

У відомстві заявили, що Сили оборони України забезпечили чітке дотримання домовленостей про припинення вогню. Усі жителі, які виявили намір виїхати з тимчасово окупованого міста, благополучно дісталися підконтрольної території України.

Водночас російські війська цинічно знехтували суттю гуманітарної паузи та використали тимчасово перемир'я для посилення власного потенціалу.

За час режиму тиші окупанти провели ротації особового складу. Крім того, загарбники активно облаштовували свої позиції та розширювали мережу антидронових засобів уздовж важливих автошляхів.

Ворог також наростив військову логістику й забезпечив оперативне підвезення свіжої партії боєприпасів.

Раніше німецьке видання Bild з посиланням на українських військовослужбовців повідомило, що Росія може готувати новий наступ на Херсон після завершення перемир'я в районі Олешок.

Українські військові помітили активне переміщення російської техніки та підрозділів на лівому березі Дніпра. За їхніми словами, росіяни перевозять КамАЗами особовий склад, встановлюють протидронові сітки в промисловій зоні Каховки та розміщують реактивні системи "Град" поблизу села Раденськ.

Також окупанти укріплюють укриття, вирубують дерева та переміщують підрозділи безпілотників ближче до Дніпра.

Захисники не виключають, що після завершення перемир'я росіяни можуть спробувати форсувати річку.

Переговори та початок гуманітарного коридору

Нагадаємо, режим припинення вогню в Олешках розпочав діяти з 03:00 27 жовтня.

Тимчасову паузу в бойових діях запровадили спеціально для передачі гуманітарних вантажів і порятунку цивільного населення.

О 22:59 1 листопада за київським часом локальне перемир'я завершилося.