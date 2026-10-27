Гуманітарна операція в Олешках: останні події та заяви

Сили оборони України та російські війська оголосили про локальний режим тиші в районі тимчасово окупованих Олешок.

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Про початок дії режиму тиші з 03:00 27 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Домовленості за міжнародного посередництва

Досягти порозуміння щодо тимчасової паузи у бойових діях вдалося за сприяння першої леді США Меланії Трамп, яка провела перемовини з керівництвом України та Росії. Безпосередні консультації щодо гуманітарного плану вели уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова.

За словами Лубінця, підписана угода фіксує зупинку вогню, організацію підвезення гуманітарних вантажів і обов'язкове технічне розмінування логістичних маршрутів. Російське військове командування також підтвердило зупинку бойових дій на Херсонському напрямку з 04:00 за московським часом.

Етапи рятувальної операції

Гуманітарну місію планують реалізовувати у кілька етапів, кожен із яких триватиме від однієї до кількох діб. Першочерговим завданням визначено забезпечення безперешкодного доступу до міста, щоб доставити необхідні харчові продукти, медикаменти й засоби гігієни.

Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян,

– наголосили в українському Генеральному штабі.

Жителі міста зможуть самостійно обирати, куди саме виїжджати під час евакуаційних рейсів.

Умови життя в блокадному місті

Наразі в Олешках продовжують перебувати від 1700 до 2000 мешканців, переважно літнього віку, а також близько 50 дітей. Через постійні обстріли та замінування наземний в'їзд до міста залишався заблокованим, що спричинило критичний продовольчий дефіцит.