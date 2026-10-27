Гуманітарна операція в Олешках: останні події та заяви
Сили оборони України та російські війська оголосили про локальний режим тиші в районі тимчасово окупованих Олешок.
В районі окупованого міста почало діяти локальне припинення вогню для гуманітарної місії. За даними німецьких мовників, перемир'я розпочалося за узгодженим планом сторін. Українська сторона підтвердила, що домовленість про режим тиші для порятунку людей розрахована до кінця тижня. Про це повідомив учасник переговорної групи Давид Арахамія. Білий дім розкрив деталі погодженого плану, що включає евакуацію жителів і підвезення вантажів для 2 тисяч цивільних. Це відкриває можливість подолати блокаду міста. Українське командування оголосило припинення вогню у визначеному районі міста з 03:00 27 жовтня. Сили оборони підтвердили готовність гарантувати гуманітарний доступ. Командування РФ оголосило про зупинку вогню на Херсонському напрямку з 04:00 за московським часом. Графік повністю синхронізовано з часом української сторони. У Кремлі підтвердили узгодження тимчасового перемир'я на кілька днів задля порятунку населення. Домовленість підтвердили після перемовин омбудсменів.
В Олешках офіційно набув чинності режим тиші
Гуманітарна пауза в Олешках триватиме до 1 листопада
Оголошено параметри гуманітарної операції в Олешках
Генштаб ЗСУ офіційно визначив час початку тиші
Російська сторона заявила про режим тиші
Сторони узгодили терміни призупинення бойових дій
В районі окупованого міста почало діяти локальне припинення вогню для гуманітарної місії. За даними німецьких мовників, перемир'я розпочалося за узгодженим планом сторін.
Українська сторона підтвердила, що домовленість про режим тиші для порятунку людей розрахована до кінця тижня. Про це повідомив учасник переговорної групи Давид Арахамія.
Білий дім розкрив деталі погодженого плану, що включає евакуацію жителів і підвезення вантажів для 2 тисяч цивільних. Це відкриває можливість подолати блокаду міста.
Українське командування оголосило припинення вогню у визначеному районі міста з 03:00 27 жовтня. Сили оборони підтвердили готовність гарантувати гуманітарний доступ.
Командування РФ оголосило про зупинку вогню на Херсонському напрямку з 04:00 за московським часом. Графік повністю синхронізовано з часом української сторони.
У Кремлі підтвердили узгодження тимчасового перемир'я на кілька днів задля порятунку населення. Домовленість підтвердили після перемовин омбудсменів.
Про початок дії режиму тиші з 03:00 27 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Домовленості за міжнародного посередництва
Досягти порозуміння щодо тимчасової паузи у бойових діях вдалося за сприяння першої леді США Меланії Трамп, яка провела перемовини з керівництвом України та Росії. Безпосередні консультації щодо гуманітарного плану вели уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова.
За словами Лубінця, підписана угода фіксує зупинку вогню, організацію підвезення гуманітарних вантажів і обов'язкове технічне розмінування логістичних маршрутів. Російське військове командування також підтвердило зупинку бойових дій на Херсонському напрямку з 04:00 за московським часом.
Етапи рятувальної операції
Гуманітарну місію планують реалізовувати у кілька етапів, кожен із яких триватиме від однієї до кількох діб. Першочерговим завданням визначено забезпечення безперешкодного доступу до міста, щоб доставити необхідні харчові продукти, медикаменти й засоби гігієни.
Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян,
– наголосили в українському Генеральному штабі.
Жителі міста зможуть самостійно обирати, куди саме виїжджати під час евакуаційних рейсів.
Умови життя в блокадному місті
Наразі в Олешках продовжують перебувати від 1700 до 2000 мешканців, переважно літнього віку, а також близько 50 дітей. Через постійні обстріли та замінування наземний в'їзд до міста залишався заблокованим, що спричинило критичний продовольчий дефіцит.