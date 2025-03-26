"Режим тиші по-російськи": Москва збільшує кількість екіпажів "Шахедів" та готує нові майданчики

Росія відкривала додаткові майданчики для запуску "Шахедів" по Україні. Ц може дозволити росіянам збільшити кількість запущених БпЛА під час однієї атаки.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ЦПД Андрія Коваленка.

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Як Росія планує збільшити кількість атак "Шахедів"

Росія продовжує демонструвати справжнє ставлення до миру та припинення вогню. Черговим доказом цьому стали підготовчі заходи для нарощування кількості ударів "Шахедів".

Росія збільшує кількість екіпажів "Шахедів" для нарощування кількості пусків. Також готує нові майданчики. Ось так Росія "хоче" припинення вогню і миру – вони планують нарощувати терор цивільних,

– наголосив Коваленко.

До слова, за інформацією джерел "РБК-Україна", Росія відкрила вже три нові майданчики для запуску БпЛА. Усі вони розташовані в районі Приморсько-Ахтарська. Це дозволить росіянам зібльшити кількість випущених "Шахедів" за одну атаку.