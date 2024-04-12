У режимів Путіна і Гітлера та сама ДНК: Кислиця закликав Радбез ООН засвоїти уроки історії

Режими диктаторів Путіна та Гітлера мають однаково токсичну ДНК. Країна-терорист Росія копіює "всі моделі поведінки, типові для нацистського рейху".

Про це заявиа постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки ООН.

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Москва, схоже, приводить свої слова у відповідність до дій. Вони відкрито закликають до вбивства всіх українців і ліквідації Української держави, як ми бачимо з останніх політичних документів, заяв російських чиновників і провідних пропагандистів,

– сказав український дипломат.

За його словами, "навіть якщо режими Путіна і Гітлера не є ідентичними близнюками, у них та сама токсична ДНК".

"80 років тому майже 10 років, витрачені на політику умиротворення, призвели до Світової війни. Спроби умиротворити нового агресора, які ми спостерігали з 2014-го до 2022 року, вилилися в повномасштабну війну на європейському континенті", – пояснив український дипломат.

Російський режим тотожний "гітелерівському"

Він також порівняв вислови гітлерівського міністра пропаганди Йозефа Геббельса і російського пропагандиста Володимира Соловйова.

"Геббельс говорив: "Ми завдаватимемо ударів до повного знищення. Фюрер має намір стерти з лиця землі такі міста, як Москва чи Петербург. І це справді необхідно". А як щодо цієї цитати? "Харків треба стерти з лиця землі, ось просто щоб не було жодних ілюзій. Але почати треба з Києва, просто знищити... Повністю стерти, щоб нічого не залишилося, лише радіоактивний пил". Це російський пропагандист Соловйов фактично повторив слова Геббельса на російському державному телебаченні", – підкреслив Кислиця.

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